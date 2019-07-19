«Кремль не прощает слабости»: подруга Меркель угрожает России

Новая глава Еврокомиссии , подруга Ангелы Меркель Урсула фон дер Ляйен довольно воинственно настроена по отношению к России . Она настаивает на необходимости сохранять антироссийские санкций, так как Кремль «не прощает никакой слабости». Фон дер Ляйен также высказалась за сближение с Вашингтоном и совместное противостояние Москве

Урсула фон дер Ляйен — новая глава Еврокомиссии и теперь уже экс-министр обороны Германии — не скрывает своего настороженного отношения к России.

Так, в интервью итальянской газете La Repubblica она заявила, что необходимо с позиции силы сохранять санкции Запада в отношении РФ.

«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости. Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции и в то же время предлагать диалог», — заявила фон дер Ляйен.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного в марте референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией, этой же версии придерживается Евросоюз

Из-за этого Совет ЕС ввел так называемые крымские санкции в 2014 году. Введенные меры ограничивают работу и присутствие физических и юридических лиц ЕС на территории Крыма и Севастополя. Так, гражданам ЕС и компаниям, зарегистрированным на территории Евросоюза, запрещается присутствовать на территории полуострова, вести хозяйственную деятельность или сотрудничать с компаниями, которые присутствуют в Крыму.

Под запретом также импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС. Ограничения касаются и инвестиций в полуостров, экспорта товаров и технологий крымским компаниям, оказания туристических услуг. Европейские круизные суда даже не могут заходить в крымские порты, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого в отношении ряда компаний и физических лиц из РФ действуют так называемые секторальные санкции, которые препятствуют развитию сотрудничества во многих отраслях, а также негативным образом сказываются на товарообороте между сторонами.

В ответ на рестрикции ЕС Москва ввела свои контрсанкции, так называемое продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе членов Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии и США. Они подразумевают запрет на импорт Россией некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции.

В июне Владимир Путин сообщил, что потери России с момента введения санкций в 2014 году составили $50 млрд, а Евросоюз недосчитался порядка $240 млрд

«Мы ни с кем не ссорились. Но мы от введения этих рестрикций ничего не теряем», — сказал он.

Фон дер Ляйен в своем интервью также заявила, что «хотела бы, чтобы ЕС и США объединили усилия, чтобы вместе противостоять общим соперникам вместо того, чтобы бороться с ними отдельно друг от друга».

В Москве ее позиция едва ли кого-то удивила: еще до своего назначения новая глава ЕК снискала славу очень сложного для России переговорщика. В Германии ее даже называли «лихая Урсула». По образованию она врач-гинеколог, при этом — лучшая подруга канцлера ФРГ Ангелы Меркель и первая женщина, сумевшая возглавить министерство обороны Германии. Теперь же она первая женщина во главе Еврокомиссии — одной из ключевых организаций в ЕС. Ей предстоит определять направления работы комиссии, инициировать принятие законов, обязательных для всех стран-членов союза.

Относительно назначения новой главы ЕК и перспектив развития отношений ЕС с Россией глава МИД РФ Сергей Лавров был довольно сдержан:

«Мы прагматики: мы хотим ориентироваться не на какие-то заявления публичные, а на практические дела», — сказал Лавров на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом.

«Я надеюсь, что новый состав Еврокомиссии проведет инвентаризацию отношений с Российской Федерацией, и когда они свою позицию по дальнейшему развитию связей с нами выскажут, мы будем, конечно же, реагировать… Будем готовы продвигаться так далеко, как к этому готовы наши партнеры», — добавил Лавров.

Впрочем, воинственность, похоже, — фирменный стиль экс-главы оборонного ведомства . Санкциями она грозила уже не только России.