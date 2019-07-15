Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе 

Россияне смогут снимать наличные по-новому
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Муж Поклонской высказался об ее уходе из секты
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской подтвердил, что она покинула секту царебожников и порвала со своим духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Россия определилась, когда снимет ограничения с Грузии
Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
"Один звонок": РФ нашла способ остановить войну в ДНР
Войну в Донбассе можно остановить одним звонком, заявил в своем фейсбуке сенатор Константин Косачев.
Лукашенко принял предложение Зеленского
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
На Украине назвали способ уничтожения Крымского моста
Украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить военные корабли России и снести Керченский мост, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью LB.ua.
Названа дата освобождения Россией украинских моряков
Арестованные в России украинские моряки с 90-процентной вероятностью будут освобождены до 21 июля, заявил ICTV бывший президент Украины Петр Порошенко.
Уволен командир "Альфы"
Командир Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку.
Российские волейболисты стали чемпионами Лиги наций
championat.com
Мужская волейбольная Лига наций существует уже больше двух лет. Но у неё по-прежнему один победитель — это сборная России!