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Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе 

Рамблер 21 минуту назад

Россияне смогут снимать наличные по-новому

В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".

Муж Поклонской высказался об ее уходе из секты

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской подтвердил, что она покинула секту царебожников и порвала со своим духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Россия определилась, когда снимет ограничения с Грузии

Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Один звонок": РФ нашла способ остановить войну в ДНР

Войну в Донбассе можно остановить одним звонком, заявил в своем фейсбуке сенатор Константин Косачев.

Лукашенко принял предложение Зеленского

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.

На Украине назвали способ уничтожения Крымского моста

Украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить военные корабли России и снести Керченский мост, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью LB.ua.

Названа дата освобождения Россией украинских моряков

Арестованные в России украинские моряки с 90-процентной вероятностью будут освобождены до 21 июля, заявил ICTV бывший президент Украины Петр Порошенко.

Уволен командир "Альфы"

Командир Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку.

Российские волейболисты стали чемпионами Лиги наций

championat.com
Мужская волейбольная Лига наций существует уже больше двух лет. Но у неё по-прежнему один победитель — это сборная России!
Комментарии3
В мире , Видео , Александр Турчинов , Валерий Канакин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Калашников Леонид Иванович , Наталья Поклонская , Александр Лукашенко , Константин Косачев , ФСБ , Госдума , Чемпионат.com , газета "Известия" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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