На Украине назвали способ уничтожения Крымского моста

Украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить военные корабли России и снести Керченский мост, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью LB.ua.

По словам Турчинова, крылатые ракеты «Нептун» помогут комплексно решить проблему с защитой от России на море.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия», — приводит слова экс-секретаря Совбеза.

Ракетный комплекс «Нептун» должен поступить на вооружение Украины в 2010 году. Как ранее заявлял министр обороны страны Степан Полторак, испытания ракет продолжатся до конца 2019 года.