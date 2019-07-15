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На Украине назвали способ уничтожения Крымского моста 

Рамблер + ещё 3 7 минут назад
Украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить военные корабли России и снести Керченский мост, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью LB.ua.
Украина подготовила Крымскому мосту «темную оборонную интригу»
По словам Турчинова, крылатые ракеты «Нептун» помогут комплексно решить проблему с защитой от России на море.
«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия», — приводит слова экс-секретаря Совбеза.
Ракетный комплекс «Нептун» должен поступить на вооружение Украины в 2010 году. Как ранее заявлял министр обороны страны Степан Полторак, испытания ракет продолжатся до конца 2019 года.
Армия , Видео , Оружие , Украина
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