В Госдуме заявили о готовности к поэтапному снятию ограничений с Грузии

Россия готова двигаться к поэтапному снятию ограничений против Грузии при условии, что эта страна будет готова к сотрудничеству, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников

"Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений, и я это знаю… Но делать это Россия будет при полном понимании и уверенности в том, что к этому будут готовы и грузинские власти", — сказал Калашников журналистам после встречи с депутатами "Альянса патриотов Грузии" в Госдуме.

Ранее инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.