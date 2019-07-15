Муж Поклонской высказался об ее уходе из секты

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской подтвердил, что она покинула секту царебожников и порвала со своим духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге

«Информация в целом подана достаточно объективно, только произошло это уже достаточно давно», — сказал Соловьев EADaily, комментируя озвученную ранее информацию о разрыве Поклонской с сектой.

Соловьев отметил, что медийные люди, к тому же занимающие высокую должность, «неизбежно становятся объектом для возможного использования со стороны различных не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния». По словам Соловьева, такие особы «просто так никого не отпускают из-под своего влияния». Муж Поклонской также признался, что стал причиной разрыва супруги с сектой.

Позже Наталья Поклонская в комментарии «Комсомольской правде» заявила, что не состоит и не состояла в секте царебожников, и пообещала судиться со всеми СМИ, распространяющими фейковую информацию.