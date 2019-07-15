Уволен командир «Альфы»

Командир Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку. Об этом сообщило агентство «Красная звезда» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отказался связывать увольнение Канакина со скандалом вокруг задержания сотрудников «Альфы» по подозрению в разбойном нападении.

По словам источника, рапорт об отставке командир «Альфы» подал еще в апреле.

Почетный президент Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров подтвердил ТАСС, что отставка Канакина не связана с задержанием его бойцов. По словам Гончарова, президент России Владимир Путин подписал рапорт об отставке Канакина в мае.

Известно, что 30 марта Валерий Канакин был избран президентом Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа».

Валерий Канакин возглавлял Управление «А» с 2014 года, в «Альфе» служил с 1984 года, участвовал в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году, за операцию по освобождению заложников в Беслане в 2004 году получил звание Героя России.