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Уволен командир «Альфы» 

Рамблер + ещё 21 18 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
Командир Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку. Об этом сообщило агентство «Красная звезда» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отказался связывать увольнение Канакина со скандалом вокруг задержания сотрудников «Альфы» по подозрению в разбойном нападении.
По словам источника, рапорт об отставке командир «Альфы» подал еще в апреле.
Почетный президент Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров подтвердил ТАСС, что отставка Канакина не связана с задержанием его бойцов. По словам Гончарова, президент России Владимир Путин подписал рапорт об отставке Канакина в мае.
Известно, что 30 марта Валерий Канакин был избран президентом Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа».
Валерий Канакин возглавлял Управление «А» с 2014 года, в «Альфе» служил с 1984 года, участвовал в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году, за операцию по освобождению заложников в Беслане в 2004 году получил звание Героя России.
Комментарии12
Происшествия , Криминал , Политика , Сергей Гончаров , Владимир Путин , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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