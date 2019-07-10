Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию

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Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию 

Рамблер 45 минут назад

Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.

Кремль прокомментировал инцидент с кортежем Путина

На кортеж Владимира Путина в Екатеринбурге не натыкалась девочка. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Гварамия будет мочиться в вино и боржоми для России

Courtesy of Nika Gvaramia
Генеральный директор телеканала «Рустави2», ведущий которого выступил с нецензурными оскорблениями Владимира Путина, в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми импортируемые в Россию.

Меркель снова затрясло

Канцлер Германии Ангела Меркель испытала приступ дрожи во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

«Иди, гуляй!»: Зеленский выгнал чиновника с совещания

Владимир Зеленский прогнал чиновника с совещания, когда узнал, что тот судим за разбой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Победу Красной армии сочли поражением

Звонница, установленная на Прохоровском поле в Белгородской области в честь советских воинов, должна быть снесена, утверждает журналист Свен Феликс Келлерхофф в статье на страницах газеты Die Welt.

Раскрыта тайна пропавших денег кассирши-миллионерши

Луиза Хайруллина, похитившая из банка в башкирском Салавате более 20 млн рублей, выносила деньги частями.

В России предложили ввести новый дорожный знак

На российских дорогах может появиться новый специальный знак «Придорожная торговля». С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, передает РИА Новости.
Комментарии34
В мире , Видео , Василий Власов , Дмитрий Песков , Луиза Хайруллина , Эльвира Набиуллина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Die Welt , Грузия
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