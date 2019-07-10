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Раскрыта тайна пропавших денег кассирши-миллионерши 

Рамблер 26 минут назад
Луиза Хайруллина, похитившая из банка в башкирском Салавате более 20 млн рублей, выносила деньги частями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Следствие установило, что Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении «Россельхозбанка», передавала деньги мужу Марату Хайруллину. Он неоднократно приезжал в банк и выносил оттуда украденные женой денежные средства.
По предварительной информации, Хайруллин вносил деньги на личный счет, а затем тратил их, делая крупные ставки на спорт.
27 мая 36-летняя Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в «Россельхозбанке», похитила из кассы более 20 млн рублей и скрылась с мужем и двумя детьми. 4 июля Хайруллину с семьей нашли на съемной квартире в Казани. Женщина находится под арестом, на нее заведено уголовное дело по статье «присвоение или растрата».
10 июля в аэропорту Уфы задержали супруга кассирши Марата Хайруллина. Он прилетел из Москвы, где участвовал в телешоу Андрея Малахова.
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Происшествия , Видео , Криминал , Луиза Хайруллина , Андрей Малахов , Марат Хайруллин , Россельхозбанк , Салават
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