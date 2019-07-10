Раскрыта тайна пропавших денег кассирши-миллионерши

Луиза Хайруллина , похитившая из банка в башкирском Салавате более 20 млн рублей, выносила деньги частями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Следствие установило, что Хайруллина, работавшая старшим кассиром в отделении «Россельхозбанка» , передавала деньги мужу Марату Хайруллину . Он неоднократно приезжал в банк и выносил оттуда украденные женой денежные средства.

По предварительной информации, Хайруллин вносил деньги на личный счет, а затем тратил их, делая крупные ставки на спорт.

27 мая 36-летняя Луиза Хайруллина, работавшая старшим кассиром в «Россельхозбанке», похитила из кассы более 20 млн рублей и скрылась с мужем и двумя детьми. 4 июля Хайруллину с семьей нашли на съемной квартире в Казани. Женщина находится под арестом, на нее заведено уголовное дело по статье «присвоение или растрата».