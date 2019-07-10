«Иди, гуляй!»: Зеленский выгнал чиновника с совещания

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«Иди гуляй!» Зеленский устроил скандал на совещании 

Рамблер + ещё 11 27 минут назад
Владимир Зеленский прогнал чиновника с совещания, когда узнал, что тот судим за разбой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В настоящее время президент Украины находится с визитом в Борисполе. Сегодня состоялась его встреча с местными властями и активом Киевской области. Среди прочего она была посвящена ненадлежащему функционированию Бориспольской больницы, среди прочих в ней поучаствовал секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок.
Зеленский спросил у него, почему работа клиники не была налажена совместными усилиями ее руководства, мэра, районной и областной администраций. Годунок стал эмоционально объяснять, что он тут ни при чем — городу больница не принадлежит.
В ответ глава государства заявил, что всегда просит помощников «найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит». Глядя в смартфон, Зеленский спросил, был ли Годунок когда-либо судим за разбой с причинением тяжких телесных повреждений. Чиновник это признал.
«Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня? Выйди, пожалуйста. Exit. Идите, идите. Да иди уже, господи! Слышишь или нет? Иди гуляй, господи!» — говорил президент, пока Годунок возмущался.
Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Борисполь
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