Пока вы не уснули: Грузия и Украина объединились против России 

Грузия и Украина объединились против России
Инициатором обжалования восстановления прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат от Грузии Нино Гогадзе. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента
Первая зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины составила 12 797 гривен (около 30 650 рублей).
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Антироссийские акции, плавно перерастающие в побоища, дорого обойдутся Грузии: на кону сотни миллионов долларов ежегодных доходов небогатой страны. Положение Тбилиси усугубляется тем, что самой России эти ограничения ощутимых убытков не несут и «отыгрывать назад» для нее смысла нет — пока Грузия не заплатит за поблажки. Но чем именно?
Сделка с Рокфеллерами: как сбежит Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует побег из страны. Для этого, сообщают СМИ, он собирается создать в Великобритании или Бельгии общественную организацию. В таком случае Порошенко «не удрал, а поехал представлять интересы Украины».
Победа: Кремль оценил резолюцию ПАСЕ
Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывшую дорогу для возвращения в организацию российской делегации, следует расценивать как победу здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Армении арестован экс-президент Кочарян
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Удар по карману: правительство отпустит цены на бензин
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Это подтвердили журналистам источники в нескольких компаниях и федеральные чиновники. Действующие договоренности истекают 1 июля. В правительстве верят, что стабильность цен обеспечит корректировка налогового маневра.
Долги россиян за ЖКХ хотят признать безнадежными
Россиян могут освободить от уплаты коммунальных долгов. Но при одном условии.
России предрекли спад экономики
В ближайшие месяцы спад российской экономики выглядит все более вероятным, говорится в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики.
Нашли в луже крови: известного спортсмена убили в кафе
Федерация дзюдо г. Тольятти
Дзюдоист Евгений Кушнир был то ли застрелен, то ли зарезан в ходе «стрелки» в Тольятти, сообщает TLTgorod со ссылкой на собственные источники.