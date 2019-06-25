Грузия и Украина объединились против России в ПАСЕ

Инициатором обжалования восстановления прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат от Грузии Нино Гогадзе. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Поводом она назвала «оккупацию Россией территорий Украины и Грузии, этнические чистки в Крыму , отсутствие сотрудничества Москвы с мониторинговыми органами ПАСЕ». Это обжалование поддержали около 50 депутатов из Украины, Грузии, Великобритании и других стран.

Кроме Гогадзе, отдельную жалобу подал и глава украинской делегации Владимир Арьев. Он в качестве обоснования недопустимости восстановления прав российской делегации привел процедурные основания. По его словам, присутствие в российской делегации депутатов, избранных всенародным голосованием, в котором также участвовали и жители Крыма, недопустимо.

Обе жалобы будут рассмотрены на заседании ПАСЕ 26 июня, после чего будет принято решение об окончательном восстановлении прав российской делегации на июньскую сессию.

Ранее стало известно, что ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. После принятия этого решения украинская делегация приостановила свою работу в ПАСЕ.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.