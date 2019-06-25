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Кремль оценил резолюцию ПАСЕ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывшую дорогу для возвращения в организацию российской делегации, следует расценивать как победу здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 25 июня.
Он отметил, что ПАСЕ не может работать полноценно без участия в ней российской делегации. При этом представитель Кремля отказался называть резолюцию дипломатической победой России.
25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и пригласила ее поучаствовать в июньской сессии. Однако полномочия российских дипломатов были оспорены. Повторное голосование состоится 26 июня.
Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года. Организация осудила воссоединение РФ с Крымом, а также посчитала Москву причастной к военному конфликту в Донбассе.
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Политика , Дмитрий Песков , Совет Европы , Интерфакс
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