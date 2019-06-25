Кремль оценил резолюцию ПАСЕ

Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывшую дорогу для возвращения в организацию российской делегации, следует расценивать как победу здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 25 июня.

Он отметил, что ПАСЕ не может работать полноценно без участия в ней российской делегации. При этом представитель Кремля отказался называть резолюцию дипломатической победой России.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и пригласила ее поучаствовать в июньской сессии. Однако полномочия российских дипломатов были оспорены. Повторное голосование состоится 26 июня.

Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года. Организация осудила воссоединение РФ с Крымом, а также посчитала Москву причастной к военному конфликту в Донбассе.