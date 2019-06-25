Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента

Первая зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины составила 12 797 гривен (около 30 650 рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Фактор».

«По информации, предоставленной Государственным управлением делами, заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления в должность начислена в размере должностного оклада — 12 797 гривен», — сообщили в администрации президента в ответ на запрос редакции.

Отмечается, что из начисленной суммы был удержан налог в размере 2 481 гривны (5 944 рубля). Кроме того, президенту не установлены надбавки и премии.

Согласно опубликованной в мае декларации о налогах и имуществе, Владимир Зеленский и его супруга Елена владеют тремя квартирами в Киеве, квартирой в Крыму, двухэтажным домом в Киевской области с земельным участком 1,2 гектара, виллой в итальянской Тоскане и гостиничными номерами в Грузии.