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Раскрыт размер первой зарплаты Зеленского-президента 

Рамблер + ещё 10 7 минут назад
Первая зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины составила 12 797 гривен (около 30 650 рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Фактор».
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«По информации, предоставленной Государственным управлением делами, заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления в должность начислена в размере должностного оклада — 12 797 гривен», — сообщили в администрации президента в ответ на запрос редакции.
Отмечается, что из начисленной суммы был удержан налог в размере 2 481 гривны (5 944 рубля). Кроме того, президенту не установлены надбавки и премии.
Согласно опубликованной в мае декларации о налогах и имуществе, Владимир Зеленский и его супруга Елена владеют тремя квартирами в Киеве, квартирой в Крыму, двухэтажным домом в Киевской области с земельным участком 1,2 гектара, виллой в итальянской Тоскане и гостиничными номерами в Грузии.
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В мире , Видео , Украина
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