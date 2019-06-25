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В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна 

RT на русском + ещё 6 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Об этом сообщает news.am.
Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобождён под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
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Происшествия , СНГ , Роберт Кочарян , Армения
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