Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался из-за газа 

Зеленский обратился к руководству России
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы операции Объединённых сил (ООС) в Донбассе, заявив, что «обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров». Обращение, которое адресовано в первую очередь к российским властям, глава государства разместил на своей странице в Facebook.
Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ
Кризис в ПАСЕ, который мог привести к развалу Совета Европы, был инициирован русофобами из Украины, Прибалтики и Польши, заявила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву
Организовать переговоры между украинскими властями и руководством самопровозглашённых республик Донбасса предложили участники контактной группы в белорусском Минске. Они заявили о необходимости снять экономическую блокаду региона.
Союзник России взбунтовался из-за платы за газ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев не собирается оплачивать газ, поставленный Россией в Приднестровье.
Биткоин резко обвалился
Аналитики опубликовали прогноз на курс битокина на ближайшие несколько месяцев, сообщает издание CoinDesk. По словам экспертов, популярную криптовалюту ждёт самое резкое падение за последнее время.
Названы самые прозрачные министерства России
Счетная палата опубликовала доклад об открытости 22 российских министерств и 50 федеральных служб. Только четыре из них можно назвать полностью открытыми.
Россиян настигла расплата за отмену роуминга
«Коммерсант» собрал мнения экспертов и представителей сотовых операторов о том, почему в России дорожает мобильная связь. Большинство экспертов сошлись во мнении, что на повышение цен повлиял рост НДС и отмена роуминга внутри страны.
В ГИБДД произошел крупный сбой
Сбой в единой базе ГИБДД на время парализовал работу региональных автоинспекторов, сообщает ТАСС. В результате многие российские автолюбители не получили услугу по регистрации и снятии авто с учёта, а сами полицейские не могли в течение часа проверить нарушителей на наличие штрафов.
Кто попал в черный список водителей России
МВД передало Российскому союзу автостраховщиков (РСА) список транспортных средств, у которых может не оказаться ОСАГО: речь идет о 15 процентах от всех машин в Москве и о десяти процентах в Подмосковье.
Убийство спецназовца: кто нанес смертельный удар
Следствие задержало еще двух подозреваемых по делу об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Кроме того, правоохранители выяснили, кто именно нанес ножом удар в сердце 24-летнего Белянкина, в результате которого он скончался.