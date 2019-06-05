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Зеленский обратился к руководству России 

Рамблер + ещё 2 32 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы операции Объединённых сил (ООС) в Донбассе, заявив, что «обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров». Обращение, которое адресовано в первую очередь к российским властям, глава государства разместил на своей странице в Facebook.
Ранее пресс-центр ООС на своей странице в Facebook заявил, что за минувшие сутки со стороны ополченцев был 16 раз нарушен режим прекращения огня. В результате погибли трое украинских военных, ещё трое были ранены.
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Зеленский в своём сообщении выразил соболезнования родственникам погибших, а также обратился к «руководству РФ и командования ее оккупационных сил на Донбассе».
«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — отметил глава государства.
Украинский президент также подчеркнул, что планирует обсудить ситуацию с «европейскими коллегами», а делегация в Минске напомнит оппонентам «о недопустимости попыток диалога с позиции силы».
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Владимир Зеленский
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