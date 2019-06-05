Оголтелые русофобы: кто устроил кризис в ПАСЕ

Матвиенко рассказала, кто устроил кризис в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Совет Европы может стать слабее и потерять кредит доверия после приглашение России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, он также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение".

"Доверие к ПАСЕ подорвал тот кризис, затянувшийся, который был собственно и инициирован оголтелыми русофобами Украины, Прибалтики, Польши — нашими в кавычках друзьями… Этот кризис настолько усугублялся, что мог привести к развалу Совета Европы как паневропейской международной структуры", — сказала Матвиенко журналистам.

Она добавила, что руководство ПАСЕ и большинство парламентских делегаций начали предпринимать шаги для исправления этой ситуации.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено. -0-