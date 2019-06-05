ДНР и ЛНР сделали предложение Киеву

Республики Донбасса предложили Украине переговоры по снятию блокады

Организовать переговоры между украинскими властями и руководством самопровозглашённых республик Донбасса предложили участники контактной группы в белорусском Минске . Они заявили о необходимости снять экономическую блокаду региона.

Представители ДНР и ЛНР предложили немедленно начать прямой диалог между Украиной и республиками в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам, — цитирует ТАСС главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

Она отметила, что это позволит решить насущные экономические проблемы Донбасса

Ранее News.ru писал, что после перерыва в полтора месяца к переговорами приступила группа по вопросам безопасности, а также гуманитарная и экономическая подгруппы. Главными темами заявлены возможность обмена пленными и организация поиска пропавших без вести.