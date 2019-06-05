Убийство спецназовца: предъявлено обвинение за удар ножом

Следствие задержало еще двух подозреваемых по делу об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье , сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко . Кроме того, правоохранители выяснили, кто именно нанес ножом удар в сердце 24-летнего Белянкина, в результате которого он скончался. Этому подозреваемому уже предъявили обвинение. СМИ ранее сообщали, что двое из задержанных являются гражданами Армении

Следственный комитет РФ задержал еще двух подозреваемых в массовой драке в Подмосковье, в результате которой погиб бывший спецназовец Никита Белянкин. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также сообщила журналистам, что следствие выяснило, кто именно из подозреваемых нанес смертельный ножевой удар погибшему. Этому мужчине предъявлено обвинение. Таким образом, задержаны уже четверо фигурантов дела. Следователи будут ходатайствовать об их аресте, добавила Петренко.

«Московский комсомолец» ранее сообщал, что в рамках дела задержаны 27-летний гражданин Армении Нарек Степанян, который работал барменом в кафе, где началась драка, экономист из Москвы Сурен Маркосян и безработный Сергей Ходжаян. Официально эти сведения не подтверждены — правоохранительные органы до сих пор не раскрыли имена ни одного из задержанных.

СМИ отмечают, что двое из задержанных являются уроженцами Армении. Один из них был арестован в съемной квартире в Москве, другого сняли с рейса самолета, который должен был выполнить рейс в Ереван , утверждает сайт kp.ru.

4 июня СК опубликовал видеозапись допроса одного из подозреваемых в убийстве продолжительностью 29 секунд. На кадрах мужчина смотрит в пол и молчит, единственное, что он сообщает — дату рождения, 12 октября 1977 года.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Степанян и еще один подозреваемый дали показания против Ходжаяна, утверждая, что именно он достал нож и нанес смертельный удар. Однако адвокат 42-летнего Ходжаяна ранее заявил журналистам, что его подзащитный — добропорядочный гражданин, который воспитывает троих детей и работает продавцом автозапчастей. Свою вину мужчина не признает, хотя и не отрицает, что в тот вечер был в баре

«Ни разу не попадал в поле зрения полицейских, на нем нет даже ни одной административки», — подчеркнул юрист.

24-летний Никита Белянкин, ранее служивший в ГРУ и воевавший в Сирии, погиб в ночь на 2 июня в Подмосковье. По одной из версий, которую сейчас прорабатывает следствие, в баре между несколькими мужчинами завязалась ссора. Один из посетителей, «разгоряченный алкоголем», якобы громко сказал: «Что-то много чурок в кафе». Другие посетители кафе услышали это, после чего началась драка, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранителям.

Конфликт продолжился на улице. В этот момент рядом проходил Белянкин со своей девушкой. Они увидели, что около десятка человек избивают двоих, и Белянкин решил заступиться. По словам очевидицы Светланы Соколовой, которая в этот момент находилась на улице, бывший спецназовец достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это еще больше разозлило мужчин, которые, по предварительным данным, были в алкогольном опьянении. Один из нападавших достал нож и ударил Белянкина в область сердца. Соколова рассказала, что они с мужем подбежали к нему и пытались оказать первую помощь.

«Супруг держал его со словами: «Друг, разговаривай, брат, не теряй сознание». К сожалению, Никита вообще никаких последних слов не произнес. У него не хватало воздуха, он раз пять вдыхал в себя сильно. И все. Получается, он у нас на руках умер», — добавила женщина.

Отец погибшего Алексей Белянкин заявил, что один из нападавших «точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление». «Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство», — приводит его слова ТАСС. Он также подтвердил, что его сын сначала пытался утихомирить конфликтующих, выстрелив в воздух. «В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить», — сказал Алексей Белянкин.

Согласно заключению судмедэкспертизы, у молодого человека не было шансов выжить — от проникающего удара он скончался практически сразу. Следователи возбудили дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из-за ранения одного из участников драки. Их объединили в одно производство.

В ходе драки ножевое ранение в живот получил 28-летний анестезиолог Александр Сергеев , который сейчас находится в больнице. В беседе с RT пострадавший поблагодарил родителей Белянкина, сказав, что они «воспитали действительно достойного человека». По словам Сергеева, многие люди в тот вечер проходили мимо, но Белянкин пройти мимо не смог и решил помочь.