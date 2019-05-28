Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений

Россия потребовала объяснений от Китая
Россия потребовала объяснений от Китая за проверку смартфонов россиян. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу.
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В Европарламенте появилась «фракция Путина» — пока она беспомощна, но через пять лет разрушит Европу.
В Косово начались столкновения
После арестов сербов в Косово в частично признанной республике начались столкновения местных жителей с полицией. Об этом сообщает РТС.
Китай подчинился американским санкциям
После вступления в силу санкций США Китай завершил закупки нефти у Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Россияне вконец обеднели
Россияне стремительно беднеют. По данным Росстата, половине российских семей хватает денег только на еду и одежду. Покупать все, что считают нужным, могут себе позволить чуть более 3% граждан. При этом закредитованность россиян за год выросла на 13%.
ЦБ модернизировал сторублевые купюры
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на новых купюрах номиналом 200 руб., заявил в интервью "Российской газете" заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.
Кудрин усомнился в перспективах российской экономики
Российская экономика по итогам 2019 года не сможет вырасти выше 1%, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. В интервью ТАСС он напомнил, что еще в конце прошлого года при утверждении бюджета давал такой же прогноз, хотя официальная цель была (и остается) 1,3%.
Бензин перестал приносить прибыль в России
Прибыльность от продажи бензина на автозаправочных станциях (АЗС) снизилась в десять раз с начала года — почти до нуля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на Российский топливный союз, объединяющий независимые сети заправок.
Что на самом деле ждет армию РФ
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Министерство обороны России прокомментировало информацию об изменении правил призыва в армию в рамках поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе».
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Шестиклассница и ее 30-летний отец скончались в результате массовой резни у места сбора школьных автобусов. Еще более 15 человек получили ранения — трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.