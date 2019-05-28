«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса

Шестиклассница и ее 30-летний отец скончались в результате массовой резни у места сбора школьных автобусов. Еще более 15 человек получили ранения — трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром в японском городе Кавасаки, который располагается недалеко от Токио. 50-летний мужчина совершил нападение на группу школьников. Прибывшие на место ЧП полицейские пытались вести с ним переговоры, однако злоумышленник отказался и нанес себе несовместимые с жизнью ранения.

50-летний мужчина совершил нападение на группу школьников начальных классов. Как сообщает телеканал NHK, инцидент произошел около 7:45 по местному времени (1:45 мск) в парке города Кавасаки, расположенного недалеко от Токио. Именно в парке находится место сбора школьных автобусов, которые развозят детей по учебным заведениям.

Как пишут местные СМИ, порядка 15 учениц начальной школы в возрасте от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал злоумышленник. Он нанес детям и прохожим множественные ножевые ранения, пишут японские газеты со ссылкой на местные власти.

«Я видел много детей начальной школы, лежавших на земле возле остановки школьного автобуса. Школьные рюкзаки были разбросаны повсюду», — сообщил один из очевидцев, его слова приводит Japan Times.

Как уточняет издание, ножевые ранения получили по меньшей мере 19 человек. Большинство пострадавших — девочки, которые учились в одной из японских частных школ. Известно, что в результате трагедии скончались шестиклассница и ее 30-летний отец.

По данным NHK, четверо пострадавших — три школьницы в возрасте шести лет и 40-летняя женщина — находятся в крайне тяжелом состоянии.

Прибывшие на место ЧП правоохранители попытались пообщаться со злоумышленником. Однако тот от переговоров отказался и в момент задержания нанес себе ранения в шею. Как пишут местные СМИ, позднее 50-летний зачинщик резни скончался в медучреждении, не приходя в сознание. На месте ЧП также были обнаружены два ножа.

Правоохранительные органы Японии продолжают выяснять обстоятельства трагедии, а врачи борются за жизни раненых. В связи с ЧП будет усилена охрана образовательных учреждений и школьных маршрутов, пообещал министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма. «Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов», — сказал японский политик.

Глава правительства Японии Синдзо Абэ в свою очередь сообщил, что резня в Кавасаки вызывает у него боль и гнев. Он отметил, что молится за души жертв трагедии и ждет скорейшего выздоровления раненых. Власти сделают все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность школьников, подчеркнул Абэ.

Президент США Дональд Трамп, находящийся в Японии с государственным визитом, выразил свои соболезнования в связи с нападением на школьников.

«Я хочу принести соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Американский народ скорбит вместе с японским народом», — сообщил он в ходе выступления на одном из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносце «Кага» на базе Йокосука у входа в Токийский залив.

Ранее, 3 апреля 2019 года, сообщалось о нападении неизвестного на учащихся одной из начальных школ в китайской провинции Хунань. Об этом сообщало издание South China Morning Post. По данным портала, ЧП произошло утром в населенном пункте Байцзяпин в уезде Нинъюань. В результате трагедии погибли два школьника, еще двое получили ранения. Их срочно госпитализировали. В связи с нападением правоохранительными органами был арестован 31-летний местный житель по фамилии Чжэн. Мотивы его преступления выясняются.

Китайские СМИ отмечают, что нападения на школьников в стране происходят достаточно часто. Одно из таких случилось в феврале в провинции Цзянсу. Тогда 33-летний мужчина ранил ножом 11 человек, в числе которых оказались школьники и полицейские. Злоумышленник был обезврежен стражами порядка при помощи прохожих.

Еще одна атака на школьников произошла в Китае 8 января 2019 года. Тогда неизвестный мужчина напал на начальную школу в Пекине. Об этом также писало South China Morning Post. Инцидент произошел утром во вторник, 8 января. В результате резни пострадали 20 детей, трое из которых получили серьезные ранения. Их доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Зачинщика преступления силовики задержали на месте.