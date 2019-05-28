Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте

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В Европарламенте появилась «фракция Путина» 

Рамблер + ещё 42 31 минуту назад
В Европарламенте появилась «фракция Путина» — пока она беспомощна, но через пять лет разрушит Европу. Об этом пишет «Взгляд».
На прошлой неделе в странах Евросоюза состоялись выборы в Европарламент. Самым важным их итогом по версии «Взгляда» стала первая за 40 лет потеря большинства партиями, объединенными в общеевропейские Прогрессивный альянс социалистов и демократов и Европейскую народную партию.
Если по итогам выборов 2014 года они получили 401 место из 750, то в 2019-м — 330. 115 мест достались «Альянсу либералов и демократов за Европу», 70 — «Зеленым».
Однако главными победителями выборов издание называет популистов, евроскептиков и националистов.
Евроинтеграторы называют их «фракцией Путина»: их всего 250, им едва ли удастся объединиться в менее чем две фракции, однако уже на выборах 2024 года их может ждать настоящий успех — большинство в Европарламенте и власть в Евросоюзе, который они попытаются разрушить.
Комментарии32
В мире , Видео , Европа , Brexit , ЕС , Европарламент , Деловая газета "Взгляд"
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