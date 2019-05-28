Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте

В Европарламенте появилась «фракция Путина»

Европарламенте появилась «фракция Путина» — пока она беспомощна, но через пять лет разрушит Европу. Об этом пишет «Взгляд».

На прошлой неделе в странах Евросоюза состоялись выборы в Европарламент. Самым важным их итогом по версии «Взгляда» стала первая за 40 лет потеря большинства партиями, объединенными в общеевропейские Прогрессивный альянс социалистов и демократов и Европейскую народную партию.

Если по итогам выборов 2014 года они получили 401 место из 750, то в 2019-м — 330. 115 мест достались «Альянсу либералов и демократов за Европу», 70 — «Зеленым».

Однако главными победителями выборов издание называет популистов, евроскептиков и националистов.

Евроинтеграторы называют их «фракцией Путина»: их всего 250, им едва ли удастся объединиться в менее чем две фракции, однако уже на выборах 2024 года их может ждать настоящий успех — большинство в Европарламенте и власть в Евросоюзе, который они попытаются разрушить.