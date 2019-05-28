В Косово начались столкновения

После арестов сербов в Косово в частично признанной республике начались столкновения местных жителей с полицией. Об этом сообщает РТС.

Ранее спецназ Косово начал крупную спецоперацию в районах, населенных этническими сербами. После этого жители муниципалитета Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы начали возводить баррикады, чтобы не пропустить машины со спецназом.

Люди соорудили около четырех баррикад. По данным РТС, полицейские прорвали несколько баррикад и использовали против жителей слезоточивый газ и шоковые бомбы, а также применили огнестрельное оружие.

По предварительной информации, в результате столкновений пострадали несколько человек, в том числе гражданин России. Как минимум два человека, получивших ранения в Зубин-Потоке, госпитализированы.

Сербские власти сообщали, что спецназ задержал 23 человек — сотрудников полиции Косово сербской национальности и мирных жителей, в том числе этнических боснийцев. Также сообщалось о задержании россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН

В руководстве Косово утверждают, что спецоперация спецназа направлена на борьбу с контрабандой и организованной преступностью.

Однако в Сербии считают, что действия спецназа направлены на то, чтобы запугать и изгнать сербов из Косово.

Президент Сербии Александр Вучич после арестов приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность. По его словам, Белград отреагирует, если спецназовцы не выведут свои войска с севера республики, где проживают сербы.