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В Минобороны прокомментировали сообщения об ужесточении призыва в армию 

Lenta.ru + ещё 27 1 час назад
Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst
Министерство обороны России прокомментировало информацию об изменении правил призыва в армию в рамках поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В ведомстве заверили, что никогда не отправляли призывников на медобследование в военные госпитали. В сообщении ведомства указано, что список медучреждений, куда направляют призывников на обследование при наличии медицинских показаний, формирует председатель призывной комиссии.
27 мая «Известия» сообщали, что в России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. В частности, если в военкомате возникнут сомнения, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование. Отмечалось, что с помощью поправок комиссии смогут бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за взятку.
В той же статье утверждалось, что министерство хочет отказаться от практики отправки призывников в военные госпитали в целях экономии. Вместо этого, сообщало издание, россиян, негодных к военной службе, будут направлять «в медицинскую организацию для оказания помощи». В результате молодых людей либо вылечат и призовут в армию, либо освободят от службы.
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Комментарии29
Армия , Войска , Министерство обороны , газета "Известия"
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