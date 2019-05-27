Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости

Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов

Президент РФ Владимир Путин поддержал работу над проектом строительства глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области. Как пишет «Коммерсант», стоимость проекта оценивают в 200 миллиардов рублей.

В России отменили роуминг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает ТАСС. При этом глава кабинета министров на встрече с вице-премьерами отметил, что сотовые операторы уже работают по новым требованиям.

Пескова спросили про отставку Суркова

Пресс-секреталь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать "слухи" об отставке Владислава Суркова.

В России изменят правила призыва в армию

Призывные комиссии получат контроль над медицинскими заключениями о здоровье призывников, заявил «Известиям» юрист Олег Жердев.

Систему соцстрахования России захотели изменить

В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит финансировать госуслуги на уход за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Удар молнии в ракету «Союз» попал на видео

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал видео взлета «Союза-2.1б», во время которого в ракету ударила молния.

Максакова сделала заявление об убийстве мужа

Мария Максакова больше не считает, что ее первый муж Владимир Тюрин убил второго — Дениса Вороненкова. Об этом сама певица заявила в эфире НТВ.

Почти даром: смартфоны Huawei распродают в РФ из-за США

Смартфоны Huawei резко подешевели в России на фоне попадания китайской компании под санкции США.

Беспорядки вспыхнули в одесской колонии

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима N51 вспыхнули беспорядки, сообщает "Думская".
Комментарии
В мире , Владимир Тюрин , Дмитрий Медведев , Дмитрий Рогозин , Владислав Сурков , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Владимир Путин , Роскосмос , ФСИН , газета "Известия" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , НТВ , Калининградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением309
НАТО у самой границы: Москва и Минск забеспокоились7
Найдены возможные останки балерины Дёминой54
«Не каждому дано»: Боярский против ухода Путина44
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Видео
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:46
Стали известны подробности нападения в Ставрополе
Происшествия Криминал
03:16
«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение