Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Президент РФ Владимир Путин поддержал работу над проектом строительства глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области. Как пишет «Коммерсант», стоимость проекта оценивают в 200 миллиардов рублей.
В России отменили роуминг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает ТАСС. При этом глава кабинета министров на встрече с вице-премьерами отметил, что сотовые операторы уже работают по новым требованиям.
Пескова спросили про отставку Суркова
Пресс-секреталь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать "слухи" об отставке Владислава Суркова.
В России изменят правила призыва в армию
Призывные комиссии получат контроль над медицинскими заключениями о здоровье призывников, заявил «Известиям» юрист Олег Жердев.
Систему соцстрахования России захотели изменить
В России может появиться отдельный вид социального страхования, который позволит финансировать госуслуги на уход за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Удар молнии в ракету «Союз» попал на видео
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал видео взлета «Союза-2.1б», во время которого в ракету ударила молния.
Максакова сделала заявление об убийстве мужа
Мария Максакова больше не считает, что ее первый муж Владимир Тюрин убил второго — Дениса Вороненкова. Об этом сама певица заявила в эфире НТВ.
Почти даром: смартфоны Huawei распродают в РФ из-за США
Смартфоны Huawei резко подешевели в России на фоне попадания китайской компании под санкции США.
Беспорядки вспыхнули в одесской колонии
В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима N51 вспыхнули беспорядки, сообщает "Думская".