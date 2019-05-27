Перепроверка диагноза: призыв в России станет жестче

Призывные комиссии получат контроль над медицинскими заключениями о здоровье призывников, заявил «Известиям» юрист Олег Жердев.

Как стало известно изданию, Министерство обороны предлагает изменить закон «О воинской обязанности и военной службе» и «Положение о призыве на военную службу» таким образом, что призывные комиссии получат право перепроверять здоровье молодых людей, получивших отсрочку.

Комиссии смогут дважды в год (во время весеннего и осеннего призывов) направлять призывников на обследование в госпитали для подтверждения диагноза, поставленного гражданским врачом. Это будет называться контрольно-медицинским освидетельствованием.

По словам Олега Жердева, учредителя ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», идея Минобороны значительно расширяет полномочия призывных комиссий: если ранее они практически не могли усомниться в состоянии здоровья призывника, то в случае принятия поправок фактически будут контролировать вынесенные ранее медицинские заключения.

Юрист отметил, что хоть инициатива военного ведомства и направлена на борьбу с врачами, продающими призывникам справки о мнимых болезнях, однако важно «соблюсти баланс» — «не задергать» самих призывников.