Почти даром: смартфоны Huawei распродают в РФ из-за США

Смартфоны Huawei резко подешевели в России на фоне попадания китайской компании под санкции США. Об этом сообщает «Коммерсант».
В середине мая Huawei попала в черный список Министерства торговли США как компания, которая может использовать американские технологии для подрыва национальной безопасности США.
Несколько дней спустя в Google сообщили о приостановке сотрудничества с Huawei. В американской корпорации объяснили, что по этой причине ее приложения перестанут работать на новых устройствах Huawei, а операционная система Android будет доступна лишь в версии с открытым исходным кодом.
По информации «Коммерсанта», Huawei уведомила своих партнеров-ритейлеров в России, что из-за недоступности Android появление новых смартфонов компании в РФ находится под вопросом.
Пока же российские ритейлеры поддерживают продажи гаджетов Huawei скидками и акциями. Так, в «Связном-Евросети» некоторые модели Honor («дочка» Huawei) можно купить в рамках trade-in со скидкой до 20 тысяч рублей, в «М. Видео» при покупке флагманов Huawei покупатель получает 12-тысячную скидку на второй товар, в МТС покупка смартфонов Huawei дает скидку в размере 14 тысяч на аксессуары и планшеты, а «Вымпелком» предлагает пять тысяч бонусов за покупку смартфонов Honor.