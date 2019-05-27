Почти даром: смартфоны Huawei распродают в РФ из-за США

Почти даром: смартфоны Huawei распродают в России

Смартфоны Huawei резко подешевели в России на фоне попадания китайской компании под санкции США . Об этом сообщает «Коммерсант».

В середине мая Huawei попала в черный список Министерства торговли США как компания, которая может использовать американские технологии для подрыва национальной безопасности США.

Несколько дней спустя в Google сообщили о приостановке сотрудничества с Huawei. В американской корпорации объяснили, что по этой причине ее приложения перестанут работать на новых устройствах Huawei, а операционная система Android будет доступна лишь в версии с открытым исходным кодом.

По информации «Коммерсанта», Huawei уведомила своих партнеров-ритейлеров в России, что из-за недоступности Android появление новых смартфонов компании в РФ находится под вопросом.