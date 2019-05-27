Удар молнии в ракету «Союз» попал на видео

Ударившая в летящую ракету «Союз» молния попала на видео

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С. А. Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал видео взлета «Союза-2.1б», во время которого в ракету ударила молния.

«Молния вам не помеха», — подчеркнул Рогозин.

Ранее сегодня в 9:23 мск с космодрома Плесецк боевое расчет Космических войск ВКС провел успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». С космическим аппаратом была установлена и сейчас поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально

Это первый пуск ракеты космического назначения с космодрома Плесецк в 2019 году, отметил «Роскосмос».