Удар молнии в ракету «Союз» попал на видео

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Ударившая в летящую ракету «Союз» молния попала на видео 

Rambler News Service 1 час назад
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал видео взлета «Союза-2.1б», во время которого в ракету ударила молния.
Рогозин поздравил командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, а также коллективы РКЦ «Прогресс», НПО имени С. А. Лавочкина и ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва с успешным запуском космического аппарата «Глонасс-М».
«Молния вам не помеха», — подчеркнул Рогозин.
Ранее сегодня в 9:23 мск с космодрома Плесецк боевое расчет Космических войск ВКС провел успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». С космическим аппаратом была установлена и сейчас поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально
Это первый пуск ракеты космического назначения с космодрома Плесецк в 2019 году, отметил «Роскосмос».
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Комментарии6
Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , ИСС им. академика Решетнева , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , НПО им. С.А. Лавочкина
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