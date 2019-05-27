Убийство Вороненкова: Максакова «покаялась» перед экс-супругом

Весной 2017 года экс-депутата Госдумы Вороненкова в центре Киева убил киллер. По версии украинского следствия, заказчиком преступления был бывший муж Максаковой Тюрин, которого называют криминальным авторитетом.

Еще в марте 2019-го певица называла причастность экс-супруга к убийству Вороненкова «очевидной» и «доказанной».

Теперь же Максакова считает эту версию «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной». По ее словам, украинское правосудие преподносило ей все таким образом, что Вороненкова и впрямь заказал Тюрин и этому якобы есть доказательства.

Певица призналась, что вероятность причастности первого мужа к убийству второго мучила ее столь сильно, что она «не знает, как с ума не сошла от этой мысли».