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Убийство Вороненкова: Максакова «покаялась» перед экс-супругом 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Мария Максакова больше не считает, что ее первый муж Владимир Тюрин убил второго — Дениса Вороненкова. Об этом сама певица заявила в эфире НТВ.
Весной 2017 года экс-депутата Госдумы Вороненкова в центре Киева убил киллер. По версии украинского следствия, заказчиком преступления был бывший муж Максаковой Тюрин, которого называют криминальным авторитетом.
Еще в марте 2019-го певица называла причастность экс-супруга к убийству Вороненкова «очевидной» и «доказанной».
Теперь же Максакова считает эту версию «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной». По ее словам, украинское правосудие преподносило ей все таким образом, что Вороненкова и впрямь заказал Тюрин и этому якобы есть доказательства.
Певица призналась, что вероятность причастности первого мужа к убийству второго мучила ее столь сильно, что она «не знает, как с ума не сошла от этой мысли».
«Убедившись, что это неправда, я приношу свои извинения (Тюрину. — Прим. ред.)», — добавила Максакова.
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Шоу-бизнес , Видео , Владимир Тюрин , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , НТВ
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