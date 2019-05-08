Пока вы не уснули: Подробности трагедии на Алтае 

Назначен новый главком ВМФ России
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Я — ваш приговор»: кого посадит Зеленский
В мае избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступит в должность, однако уже сейчас от него начинают ожидать ясности в исполнении предвыборных обещаний, по крайней мере части из них.
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
Дружеские отношения между США и ФРГ «вдребезги разбиты», заявил немецкий журналист Даниэль Бресслер после отмены визита американского госсекретаря Майка Помпео в Берлин.
Новые версии катастрофы SSJ-100. Виновных будет много
«Лента.ру» сообщает, что в рамках расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево будет проведено несколько проверок, которые могут увеличить число виновных. Неназванный источник издания рассказал, что специалистам, среди прочего, предстоит проверить соответствие материалов, из которых изготовлен самолет, эталонным образцам.
«Они могут быть живы»: подробности трагедии на Алтае
6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай туристическая группа из Новосибирска попала под сход снежной лавины. По предварительной информации, из девяти человек выжили лишь две девушки, которые два дня добирались до ближайшего населенного пункта, чтобы оповестить спасателей о происшествии.
Магазины не нужны: у россиян закончились деньги
Россияне разлюбили торговые центры. В прошлом году в нашей стране было введено рекордно низкое число торговых площадей. Показатель оказался минимальным за последние 15 лет.
Банки оставили россиян без льготных вкладов
Впервые за несколько лет в преддверии Дня Победы российские банки отказались от традиционных вкладов с повышенными ставками. Праздничный вклад анонсировал только Сбербанк.
Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Певец Макс Барских поделился с подписчиками в Instagram информацией о том, что попал в автомобильную аварию. И судя по фото ДТП оказалось довольно серьёзным.
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам
Пресненский суд Москвы в среду приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.