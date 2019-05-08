«Они могут быть живы»: подробности трагедии в горах Алтая

6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай туристическая группа из Новосибирска попала под сход снежной лавины. По предварительной информации, из девяти человек выжили лишь две девушки, которые два дня добирались до ближайшего населенного пункта, чтобы оповестить спасателей о происшествии. Руководитель туристической секции Владимир Юдин верит, что туристы могут остаться в живых.

«Шансы очень малы, но есть. Возможно, кого-то лавина в конце сама выкинула. Я сам четыре раза был в лавине и живой. А все потому, что выкидывало. Вот и из них, возможно, кто-то живой, но покалеченный», — считает Юдин.

Трагедия произошла в 36 километрах от населенного пункта Бельтир на подъеме Траверс Металлург. Снежная лавина, сход которой не прогнозировался, буквально сбила с ног семерых членов группы на глазах у двух девушек.

Никто из группы не являлся студентом НГУ вопреки информации некоторых СМИ. Как рассказал корреспонденту «АиФ-Алтай» Алексей Варламов , знакомый с предположительно погибшей Валерией Одаренко, все туристы были опытными. В сообществе в социальной сети «Секция горного туризма НГУ» они регулярно оставляли сообщения о своем маршруте. Последнюю заметку оставил как раз Алексей Варламов: «4ка Симонова: ночуют в Кош-Агаче, завтра заброска на маршрут».

Друг Юлии Воробьёвой и Игоря Блинова Андрей Белкин сообщил порталу NGS.RU о том, что туристы планировали отказаться от поездки на Алтай в мае.

«Я давно знаком с ними, мы вместе начинали заниматься туризмом. Мы одна команда, самые близкие друзья. Они — чемпионы России, очень опытные. Недавно они мне сказали — мы никуда не идём, там в мае делать нечего, лучше летом в нормальный поход. Они много ходили, знали всё, им в мае было неинтересно. Я сейчас в командировке, тут звонят альпинисты… Я в шоке. Они никуда не собирались. Я мог пойти с ними, сейчас был бы под лавиной», — цитирует портал Андрея Белкина.

«АиФ-Алтай» удалось связаться со студенткой, проходившей практику в «Наукоград-Вести» под руководством Валерии Одоренко.

«Она рассказывала про свои походы, помню, что заходила на её страницу в соцсети и смотрела фотографии из походов. Мы общались в течение месяца, пока я проходила практику. Валерия очень радушно встретила меня… Помню, как она поставила чайник и угощала меня печеньем. Очень жаль, что случилась такая трагедия», — рассказала студентка факультета журналистики НГУ Алена Свидунович.

Следственный комитет по Республике Алтай начал доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новосибирский губернатор Андрей Травников уже пообещал поддержку семьям погибших из-за лавины на Алтае.