«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись на Помпео

Дружеские отношения между США ФРГ «вдребезги разбиты», заявил немецкий журналист Даниэль Бресслер после отмены визита американского госсекретаря Майка Помпео в Берлин. Надежда на улучшение немецко-американских отношений есть, полагает он, но лишь после ухода Дональда Трампа с поста президента США. Ранее Помпео отменил визит в Германию и срочно улетел в Багдад.

Дружба между Вашингтоном и Берлином «разбита вдребезги», свидетельством чему является отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию. Об этом заявил журналист Даниэль Бресслер в газете Suddeutsche Zeitung, передает НСН.

«Через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги», — написал он в своей колонке.

По словам журналиста, сейчас Соединенные Штаты чаще всего выступают как «недруги», для противостояния которым другие страны вынуждены создавать альянсы. При этом улучшение отношений между Берлином и Вашингтоном возможно, однако такое развитие событий может произойти лишь после ухода Трампа с поста президента США, считает немецкий журналист. При этом США теперь никогда больше не будут государством-гарантом, на которое так полагались германские власти, подчеркнул Бресслер.

Во вторник, 7 мая, госсекретарь Майкл Помпео внезапно отменил свой визит в ФРГ — всего лишь за несколько часов до начала встречи с германским канцлером Ангелой Меркель . После этого глава Госдепа улетел в Багдад на переговоры с властями Ирака на фоне «роста активности Ирана ».

Немецкие политики обиделись на Помпео, передает ФАН. Председатель международного комитета бундестага Норберт Реттген заявил, что отказ даже при непреодолимых причинах «вполне соответствует сложившемуся климату» в отношениях ФРГ и США.

Взгляды Вашингтона и Берлина расходятся по нескольким пунктам, и в последнее время разногласия усилились. Американские власти обвиняют европейского союзника по НАТО в нежелании увеличить расходы на оборону: президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Германия слишком мало тратит на венные нужды, не достигая требующихся 2% от ВВП. Кроме того, США также критикуют проект «Северный поток — 2», открыто призывая остановить строительство трубопровода из России в Германию.

Именно СП-2 собирался обсуждать с канцлером Меркель госсекретарь Помпео. Вашингтону проект может помешать выйти на рынок Европы со своим сжиженным природным газом (СПГ).

Ранее американский посол в ФРГ Ричард Гренелл пригрозил немецким компаниям, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2» новыми санкциями.

По словам посла, реализация проекта делает Европу более зависимой от российской стороны. Также он назвал роль экс-канцлера Германии Герхарда Шредера при строительстве газопровода «невозможной». Кроме того, Гренелл раскритиковал нерешительность страны в отношении России.

«Абсурдно бы прозвучало, что Европа позволила России оккупировать Крым, сбить самолет, манипулировать выборами и применить химическое оружие, это просто немыслимо!» — сказал Гренелл.

Зампред бундестага Вольфганг Кубики в марте потребовал объявить американского посла в Берлине Ричарда Гренелла персоной нон грата. По словам парламентария, дипломат из США «ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей». Кубики добавил, что терпение немцев имеет границы.

Он обратился к министру иностранных дел Германии Хайко Маасу с требованием «немедленно» отказать Гренеллу в агремане (согласии государства на назначения человека главой дипломатического представителя другой страны).

В январе 2019 года посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, он неоднократно критиковал власти Германии за отказ тратить на нужды обороны до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп, ссылаясь на устав НАТО.

Германия должна тратить на оборону больше, и обещаний недостаточно, отметил Гренелл в интервью Welt am Sonntag в начале февраля 2019 года.

«Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии. Обещаний со стороны Берлина повысить оборонные расходы до 1,5% ВВП страны недостаточно. Нужно выполнить требование НАТО — повысить к 2024 году военный бюджет до 2% ВВП», — заявил дипломат.

Посол США также отметил, что Вашингтон «без устали напоминает Берлину», что сейчас неуместно «ослаблять блок НАТО». Он добавил, что Россия «стоит на пороге», и поэтому «каждому должно быть ясно, что НАТО сейчас нужно усиливать».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% немецкого ВВП. Германия сможет к 2024 году потратить лишь 1,5% от своего ВВП. Во-первых, этот показатель у ФРГ выше, чем у многих членов НАТО. Кроме того, Берлин выделяет миллионы евро на гуманитарную помощь нестабильным странам мира, компенсируя таким образом необходимость инвестировать в оборонный бюджет Североатлантического альянса, добавил он.