Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом, соответствующий указ Владимира Путина зачитал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.
Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов.
"Начну с того, что указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом — адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом — вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович", — сказал Шойгу.