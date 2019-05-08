Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главкомом ВМФ России назначен адмирал Евменов 

Р-Спорт + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом, соответствующий указ Владимира Путина зачитал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.
Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов.
"Начну с того, что указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года за номером 203 назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом — адмирал Евменов Николай Анатольевич. Командующим Северным флотом — вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич. Командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Осипов Игорь Владимирович", — сказал Шойгу.
Р-Спорт: последние новости
Бывший главком ВМФ адмирал Королев переходит на работу в ОСК Москва готова передать Киеву МиГ-29 за несколько суток, заявили в Госдуме Лавров не обсуждал с Помпео Северный морской путь
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они могут быть живы»: подробности трагедии на Алтае34
Умер Евгений Крылатов19
Названа причина нового ЧП с SSJ-100222
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100489
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших67
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Умер Евгений Крылатов
Общество
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
Названа причина нового ЧП с SSJ-100
Происшествия
Губернатор Рио-де-Жанейро пострелял по людям с вертолёта
В мире
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Москву затопит
Погода Новости Москвы
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Эксперты предсказали провал Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение