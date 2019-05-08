Главкомом ВМФ России назначен адмирал Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом, соответствующий указ Владимира Путина зачитал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов.