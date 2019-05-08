«Виновных будет много»: новые версии катастрофы SSJ-100

«Лента.ру» сообщает, что в рамках расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево будет проведено несколько проверок, которые могут увеличить число виновных. Неназванный источник издания рассказал, что специалистам, среди прочего, предстоит проверить соответствие материалов, из которых изготовлен самолет, эталонным образцам.

По данным издания, во время изъятия документов в корпорации «Гражданские самолеты Сухого» следователи забрали материалы, касающиеся производства борта 89098, и внутреннюю переписку предприятия о требованиях к комплектующим, используемым пластикам и металлам.

Эти материалы необходимы для проведения судебно-химической экспертизы тел погибших и частей лайнера. Пламя распространялось с высокой скоростью, возможно, из-за розлива топлива. Однако следствие должно однозначно исключить версию о легкогорючих пластиках, выделяющих ядовитый дым.

По словам собеседника «Ленты.ру», состояние оплавившихся при пожаре деталей самолета «внешне вызывает вопросы». Однако сделать выводы без специального исследования невозможно: огонь воздействовал на отделку борта слишком долго.

Главную роль здесь сыграет заключение судебных медиков, которые выяснят, есть ли среди жертв те, кто отравился именно ядовитыми продуктами горения, а не задохнулся в дыму.