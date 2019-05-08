Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Виновных будет много»: новые версии катастрофы SSJ-100 

Рамблер + ещё 4 9 минут назад
«Лента.ру» сообщает, что в рамках расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево будет проведено несколько проверок, которые могут увеличить число виновных. Неназванный источник издания рассказал, что специалистам, среди прочего, предстоит проверить соответствие материалов, из которых изготовлен самолет, эталонным образцам.
По данным издания, во время изъятия документов в корпорации «Гражданские самолеты Сухого» следователи забрали материалы, касающиеся производства борта 89098, и внутреннюю переписку предприятия о требованиях к комплектующим, используемым пластикам и металлам.
Эти материалы необходимы для проведения судебно-химической экспертизы тел погибших и частей лайнера. Пламя распространялось с высокой скоростью, возможно, из-за розлива топлива. Однако следствие должно однозначно исключить версию о легкогорючих пластиках, выделяющих ядовитый дым.
По словам собеседника «Ленты.ру», состояние оплавившихся при пожаре деталей самолета «внешне вызывает вопросы». Однако сделать выводы без специального исследования невозможно: огонь воздействовал на отделку борта слишком долго.
Главную роль здесь сыграет заключение судебных медиков, которые выяснят, есть ли среди жертв те, кто отравился именно ядовитыми продуктами горения, а не задохнулся в дыму.
Комментарии225
Катастрофы , Видео , Происшествия , Статьи , Гражданские самолеты Сухого , Аэропорт Шереметьево , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они могут быть живы»: подробности трагедии на Алтае17
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100490
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших71
«Я ненавижу Великую Отечественную войну»2026
«Луна без курса»: Астролог предупредил Зеленского об опасности16
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
Губернатор Рио-де-Жанейро пострелял по людям с вертолёта
В мире
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Москву затопит
Погода Новости Москвы
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Эксперты предсказали провал Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших
Происшествия
В США показали ледоруб, которым убили Троцкого
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение