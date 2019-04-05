Пока вы не уснули: что не так с анализами Зеленского и Порошенко 

Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
В Москву на танках: Захарова ответила Омеляну
Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Чиновник рассказал, что получил приглашение Союза транспортников России приехать в Москву.
Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского
Сдача крови Владимиром Зеленским бессмысленна, а Петром Порошенко — «очень смешная».
Из Краснодара в Израиль: Задержан украинский «Доктор Смерть»
Правоохранители задержали пластического хирурга Алёну Верди, которую подозревают в уродовании нескольких россиян.
Полная победа: В Чечне рассказали о главном достижении Кадырова
Главным достижением главы Чечни Рамзана Кадырова за 12 лет его управления республикой является полная победа над терроризмом.
Песков назвал правила предвыборной кампании Путина
Пресс-секретарь президента РФ Песков ответил на вопрос об отношениях Кремля к предвыборным кампаниям, похожим на шоу.
Не секрет: раскрыт «подарок» Путина Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху получил от президента России Владимира Путина "своевременный предвыборный подарок".
За что уволили «русского мэра» Риги
СМИ стали известны подробности отставки Нила Ушакова с поста председателя Рижской Думы.
НАТО или Россия: Эрдоган выполнил "ультиматум Путина"
Вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию сделать выбор между партнерством с НАТО и закупкой российских С-400.
НАТО раскрыло планы на Черное море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон анонсировала принятие на совещании глав внешнеполитических ведомств стран блока пакета мер по обеспечению безопасного прохода кораблей Украины.
Денег нет: как Мадуро подставил Россию
Венесуэла продолжает просить деньги у России. Теперь Боливарианская республика нуждается в помощи при восстановлении своей энергетической системы.