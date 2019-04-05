Что не так со сдачей анализов Порошенко и Зеленского

Спины врачей и клиника друга. Что не так со сдачей анализов кандидатов в президенты Украины

Петр Порошенко и 5 апреля кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Но в обоих случаях не обошлось без странностей. Манипуляции с рукой Порошенко проводили сразу три лаборанта, закрывавшие его спинами. А его оппонент сдавал кровь в клинике своего друга и ярого сторонника. Подробности — в материале «360».

Трезвые дебаты

31 марта на Украине состоялся первый этап президентских выборов, в следующий вышли действующий глава Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Второй тур состоится 21 апреля. Двумя днями ранее оппоненты встретятся на дебатах.

Со своей стороны Зеленский потребовал, чтобы мероприятие прошло на самом большом украинском стадионе НСК «Олимпийский», арбитром встречи была Юлия Тимошенко , а также предложил Порошенко сдать анализы на наличие в крови психотропных препаратов. Во время предвыборной гонки кандидаты обвиняли друг друга в пьянстве и наркомании.

В итоге Порошенко сдать анализы согласился. Правда, оппоненты не пришли к единому мнению о месте. Действующий президент сдал кровь, мочу и образцы волос в государственном медпункте на «Олимпийском» и пообещал обнародовать результаты анализов. А шоумен выбрал частную клинику «Евролаб». Причем анализ крови у него брал фельдшер Владислав Кирякулов, который ранее снимавшийся в сериале «Сваты» вместе с будущим кандидатом.

СМИ и пользователи интернета неоднократно обвиняли Порошенко в алкоголизме. Представители президента эту проблему отрицали, поясняя, что глава государства болен сахарным диабетом и вообще не употребляет спиртное. Но в 2015 году, приводит данные украинского сайта госзакупок Regnum, обслуживающее президента Государственное управление делами приобрело элитный алкоголь на 13 миллионов гривен.

«Из наблюдений за Порошенко по телевизору мы не раз замечали, что он находился в состоянии измененного сознания во время публичных выступлений. При этом он выглядел не сонным, то есть седатированным, а возбужденным. Не знаю, что именно воздействовало на его психику. Такую картину дают алкоголь, транквилизаторы или психическое расстройство», — пояснил «360» врач-нарколог Олег Стеценко.

А вот выброс в кровь кетоновых тел, который происходит если диабетик не вовремя получает инсулин, напротив, делает человека заторможенным, как при приеме седативных препаратов.

Политический цирк

Сдачу анализов политиками Стеценко назвал цирком. По его словам, четких маркеров, указывающих на то, что человек принимал какие-то вещества три и более дня назад не существует. Сделано это было, уверен он, «для шумихи», а не получения объективных показателей.

«Не существует таких анализов, на основании которых можно было бы сделать юридическое заключение. По результатам анализов, можно предположить, что человек, наверное, что-то три дня назад употреблял. Но это не будут достоверные данные. При сахарном диабете, например, может быть сходная картина», — сказал Стеценко.

А если сахар будет в норме, добавил врач, а другие показатели нет, тогда можно предположить, что человек употреблял алкоголь. Но, опять же как много и как долго, есть ли у него алкоголизм или человек просто неделю каждый день пил вино, анализы не покажут. Также, добавил нарколог, через три-пять дней анализы уже не подтвердят употребление человеком кокаина.

Для большей достоверности необходимо сдавать анализы мочи и кала, либо ЦТД, который не только покажет наличие чего-то в крови, но и продемонстрирует изменение ферментативного фона. То есть время, в течение которого организм перерабатывал, например, алкоголь. А ставить диагноз по одному анализу в медицине считается дилетантством.

Клиника друга

5 апреля в 07:40 Зеленский приехал в «Евролаб» на сдачу крови. Правда ранее, когда он приглашал Порошенко присоединиться к нему, звучало другое время — 08:00. Во время забора крови в кабинет пустили журналистов, которые бдительно фиксировали происходящее.

Первоначально медик планировал взять кровь из правой реки президента. К слову, забор осуществляли не с помощью современного вакуумного контейнера, а простым шприцем. Под руку подставили простой стул, но что-то пошло не так, и лаборант не смог попасть в вену. Руку поменяли, но снова возникли проблемы с поиском вены. На помощь пришли еще три медика. Оператор старательно снимал спины, а какие манипуляции проводились с рукой и шприцем, так и осталось за кадром.

Вскоре врач-нарколог Киевской городской больницы «Социотерапия» Владимир Ярый заявил, что результаты экспресс-теста не выявили следов психотропных препаратов в крови Порошенко.

«Наркологический осмотр сегодня состоял из двух важных составляющих: это непосредственно сам медицинский осмотр, а также были отобраны биологические материалы организма для проведения лабораторного токсикологического исследования. В данном случае мы отобрали кровь, мочу и волосы вместе с волосяным фолликулом», — цитирует его слова украинское издание «Деловая столица».

Анализ из кармана

По словам Стеценко, за спинами медиков могло произойти все, что угодно. Например, один из них мог предварительно взять кровь у себя, положить шприц в карман, затем заменить ею анализ Порошенко и продемонстрировать журналистам. И если бы Порошенко действительно хотел сдать «честный» анализ, процедуру можно было бы организовать аналогично сдаче допинг-проб спортсменов. В этом случае анализ берут не шприцом, а непосредственно в специальную посуду.