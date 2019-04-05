Песков назвал правила предвыборной кампании Путина. Они не похожи с кредо Порошенко и Зеленского

Лучшей избирательной кампанией для действующего президента страны является работа на результат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков . Так он на ежедневном брифинге ответил на вопрос, связанный с выборами на Украине : может ли президентская кампания быть шоу.

Дмитрий Песков напомнил, что Кремль не дает оценки иностранным выборам, но рассказал об отношении российского президента Владимира Путина к своим кампаниям в России . По словам пресс-секретаря президента, Путин чрезвычайно скрупулезно подходил к формированию своей избирательной программы, наполнял свою программу реалистичными, не популистскими планами и обсуждал ее с разными слоями населения. Как сообщил Песков, кредо Путина — работа на результат — и оно востребовано в нашей стране.

Что касается участия в дебатах, то этот вопрос зависит от действующих норм избирательной законодательства, сообщил Песков (российские законы позволяют участвовать в дебатах по желанию). Но когда неизвестный кандидат выходит на дебаты с кандидатом, который пользуется всеобъемлющей популярностью — это вряд ли можно назвать дебатами, считает пресс-секретарь президента РФ.