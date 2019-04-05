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Песков назвал правила предвыборной кампании Путина. Они не похожи с кредо Порошенко и Зеленского 

Ura.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лучшей избирательной кампанией для действующего президента страны является работа на результат, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он на ежедневном брифинге ответил на вопрос, связанный с выборами на Украине: может ли президентская кампания быть шоу.
Дмитрий Песков напомнил, что Кремль не дает оценки иностранным выборам, но рассказал об отношении российского президента Владимира Путина к своим кампаниям в России. По словам пресс-секретаря президента, Путин чрезвычайно скрупулезно подходил к формированию своей избирательной программы, наполнял свою программу реалистичными, не популистскими планами и обсуждал ее с разными слоями населения. Как сообщил Песков, кредо Путина — работа на результат — и оно востребовано в нашей стране.
Что касается участия в дебатах, то этот вопрос зависит от действующих норм избирательной законодательства, сообщил Песков (российские законы позволяют участвовать в дебатах по желанию). Но когда неизвестный кандидат выходит на дебаты с кандидатом, который пользуется всеобъемлющей популярностью — это вряд ли можно назвать дебатами, считает пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, на Украине продолжается президентская кампания: Петр Порошенко и Владимир Зеленский вышли во второй тур, выборы состоятся 21 апреля. До этого кандидаты договорились устроить дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. 5 апреля кандидаты добровольно сдали анализы на наличие в крови алкоголя и наркотиков.
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Политика , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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