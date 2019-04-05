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В Чечне назвали главное достижение Кадырова за 12 лет 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Главным достижением главы Чечни Рамзана Кадырова за 12 лет его управления республикой является полная победа над терроризмом, сообщает пресс-служба главы и правительства региона в день 12-летия его инаугурации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 апреля 2007 года впервые официально занял пост главы республики.
"Главными задачами Кадырова было уничтожение терроризма в регионе, обеспечение жильем и работой населения. На сегодняшний день Чеченская республика является единственным регионом мира, где полностью побежден терроризм. И это одно из главных достижений главы Чечни", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 12 лет Кадырову удалось снизить безработицу с 70 до 8,3%, восстановлены и построены жилые дома не только в Грозном, но практически в каждом населенном пункте республики, сейчас в Чечне реализуются около 500 инвестиционных проектов на сумму свыше 250 миллиардов рублей, которые позволят создать свыше 20 тысяч новых рабочих мест.
"Инвестиции в основной капитал выросли почти в 2 раза и составили 40,8 миллиарда рублей. За счет привлеченных инвестиций были построены "Грозный-Сити", "Гудермес-Сити", "Аргун-Сити", ТРЦ "Гранд-Парк", продолжаются работы в Шали, Ведучи, "Кезеной-Ам", "Грозненское море", — отмечает пресс-служба. Власти констатируют, что "Чеченская республика практически стала центром Северного Кавказа по проведению многих региональных, всероссийских и международных мероприятий самого высокого уровня".
Ранее глава Чечни неоднократно заявлял, что намерен превратить Грозный в молодежный центр на Северном Кавказе.
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Политика , Видео , Кавказ , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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