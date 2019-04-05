Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО раскрыло планы на Черное море. Провокация Украины в Керченском проливе была поводом 

Ura.Ru + ещё 1 7 минут назад
Фото: ТАСС
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В Совете Федерации выразили мнение, что провокация в керченском проливе был сделана именно для последующих «мер».
Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилит разведдеятельность в Черноморском регионе и увеличит количество учений с Украиной и Грузией. Заявление прозвучало по итогам заседания Североатлантического совета.
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в разговоре с RT заявил, что провокация в Керченском проливе, которую устроил Киев в ноябре 2018 года, была сделана именно для увеличения присутствия НАТО в Черном море.
«Та провокация — это был повод для того, чтобы сейчас сказать: ах, раз так, то тогда мы будем заходить в украинские и грузинские порты, будем наращивать своё присутствие, будем проводить совместные учения», — сказал сенатор.
Ura.Ru: последние новости
В Крыму ответили постпреду НАТО, заявившему о поддержке украинских кораблей в Керченском проливе Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля Не имеющий аналогов в мире артиллерийский снаряд разрабатывают в России
Армия , Войска , Олег Морозов , Йенс Столтенберг , Совет Федерации , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»2
«В Москве мы обязательно будем! На танках»448
От Apple потребовали определиться с Крымом1
Радоваться нечему: «разоблачен» успех Зеленского122
«Какая такая Тимошенко?!»: Скабеева распекла Зеленского369
Видео
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
В ТЦ Москвы прорвало гигантский аквариум
Происшествия
Челябинец «подарил» губернатору квартиру в бараке
Общество
В Москве из окна гостиницы выбросили 21 миллион рублей
Происшествия
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Общество
Венесуэла снова попросила помощи у России
Латинская Америка В мире
В Бразилии в прямом эфире ограбили радиостанцию
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение