Пока вы не уснули: «подлый план» Порошенко, что не так с Ротару

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Пока вы не уснули: «подлый план» Порошенко, что случилось с Ротару 

Рамблер 3 часа назад

Названа цель прибытия военных РФ в Венесуэлу

РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе
сообщает о цели прибывших в страну российских военных.

Россия приняла решение по наблюдателям на Украине

В МИД РФ заявили о вынужденном отказе России от направления наблюдателей на выборы президента Украины.

Россия приняла решение по транзиту газа через Украину

В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины.

Названы условия третьего Майдана на Украине

В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко.

Украина пригрозила "смертоносным оружием"

Украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".

Разведка ДНР сообщила о "подлом плане" Порошенко

Вооруженным силам ДНР «доподлинно» известно о «подлом плане» президента Украины Петра Порошенко по срыву выборов, заявил пресс-секретарь ВС Даниил Безсонов.

Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в гибели MH-17

Украина причастна к крушению «Боинга» на Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции заявил бывший сотрудник украинской Службы безопасности Василий Прозоров.

«До педофилии недалеко»: педагога уволили за фото

Преподаватель одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова подверглась травле со стороны коллег из-за фотографии в купальнике, которую она выложила в сеть.

Загитова допустила ошибку на глазах у всего мира

Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.

Поклонники испугались за «резко сдавшую» Ротару

globallookpress.com
Певица София Ротару опубликовала в сториз своего Instagram совместное фото с внуком и поздравила его с днем рождения.
Комментарии7
В мире , Видео , Петр Порошенко , Василий Прозоров , Алина Загитова , София Ротару , МИД , СБУ , РИА Новости , Венесуэла
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