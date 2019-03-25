Пока вы не уснули: «подлый план» Порошенко, что не так с Ротару

Названа цель прибытия военных РФ в Венесуэлу
РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе
сообщает о цели прибывших в страну российских военных.
Россия приняла решение по наблюдателям на Украине
В МИД РФ заявили о вынужденном отказе России от направления наблюдателей на выборы президента Украины.
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
В Министерстве энергетики России ожидают, что Москве и Киеву удастся достичь некоторых договоренностей о продлении контракта на транзит газа в Европу через территорию Украины.
Названы условия третьего Майдана на Украине
В первую апрельскую ночь в Киеве может вспыхнуть новый Майдан. С таким предупреждением выступил один из кандидатов в президенты оппозиционер Бойко.
Украина пригрозила "смертоносным оружием"
Украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".
Разведка ДНР сообщила о "подлом плане" Порошенко
Вооруженным силам ДНР «доподлинно» известно о «подлом плане» президента Украины Петра Порошенко по срыву выборов, заявил пресс-секретарь ВС Даниил Безсонов.
Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в гибели MH-17
Украина причастна к крушению «Боинга» на Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции заявил бывший сотрудник украинской Службы безопасности Василий Прозоров.
«До педофилии недалеко»: педагога уволили за фото
Преподаватель одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова подверглась травле со стороны коллег из-за фотографии в купальнике, которую она выложила в сеть.
Загитова допустила ошибку на глазах у всего мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Поклонники испугались за «резко сдавшую» Ротару
globallookpress.com
Певица София Ротару опубликовала в сториз своего Instagram совместное фото с внуком и поздравила его с днем рождения.