Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлом план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. Его выступление размещено на YouTube.

По словам представителя оборонного ведомства, "предчувствуя близость неминуемого фиаско", Порошенко намерен сорвать выборы президента Украины с помощью введения военного положения в отдельных регионах страны.

В частности, подчеркивает Безсонов, силам спецопераций поставлена задача провести ряд провокаций, одна из которых будет в отношении сотрудников ОБСЕ , а другая будет заключаться в массовой гибели граждан. Отмечается, что обе провокации могут быть осуществлены на подконтрольной силовикам территории.

"Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики. Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое. Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как "очередной акт агрессии" с нашей стороны", — заявил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что в таком случае "руки Киева будут развязаны" для активизации боевых действий в Донбассе.