Источник назвал цель визита российских военных в Венесуэлу

Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщил, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза. По прилету их встретили глава управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа страны Эдгар Колина Рейес, а также сотрудники российского посольства в Каракасе, утверждают СМИ.

"Прибыли (военнослужащие РФ — ред.) для участия в двусторонних консультациях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.

Источник отметил, что в этом событии "нет ничего загадочного", поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны сторонами много лет назад.