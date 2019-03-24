Два российских самолета прибыли в субботу в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом с группой военнослужащих РФ, которые проведут консультации с представителями Венесуэлы по ВТС, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Каракасе.
Hoy llegaron al aeropuerto Internacional de Maiquetía estos dos aviones de la Fuerza Aerea rusa.
1 Ilyushin Il-62M
1 Antomov 124
Fotos: cortesía pic.twitter.com/w7hgQhyivr— Federico Black B. (@FedericoBlackB) 23 марта 2019 г.
Ранее ряд крупных венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN, сообщил, что в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза. По прилету их встретили глава управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа страны Эдгар Колина Рейес, а также сотрудники российского посольства в Каракасе, утверждают СМИ.
"Прибыли (военнослужащие РФ — ред.) для участия в двусторонних консультациях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном прибытии двух самолетов с российскими военными.
Источник отметил, что в этом событии "нет ничего загадочного", поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны сторонами много лет назад.
"У России (с Венесуэлой — ред.) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе, контракты по военно-техническому сотрудничеству", — добавил он.