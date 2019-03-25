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Экс-сотрудник СБУ обвинил Киев в гибели MH-17 

Рамблер + ещё 45 1 час назад
Украина причастна к крушению «Боинга» на Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции заявил бывший сотрудник украинской Службы безопасности Василий Прозоров.
«Боинг 777» авиакомпании «Малазийские авиалинии» был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук» летом 2014 года.
Сегодня Прозоров дал в Москве пресс-конференцию. В ходе нее он рассказал, что был сотрудником СБУ в 1999-2018 годах, а с 2014-го «по идеологическим мотивам» стал передавать информацию спецслужбам России.
Весной 2014-го Прозоров начал работать в штабе антитеррористического центра Службы безопасности, а шпионить в пользу России начал из-за прихода к власти на Украине «кучки негодяев».
По словам Прозорова, согласно его «личному убеждению», «подкрепленному информацией», Украина причастна к падению «Боинга» в 2014 году, а к сокрытию данных об этом — заместитель главы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
Комментарии502
Происшествия , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Василий Прозоров , СБУ , Москва
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