«До педофилии недалеко»: педагога из Барнаула уволили за фото

Преподаватель одной из барнаульских школ Татьяна Кувшинникова подверглась травле со стороны коллег из-за фотографии в купальнике, которую она выложила в сеть. Женщина, состоящая в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания, поплатилась за свое увлечение: ее вынудили уволиться. В отличие от коллег-преподавателей, школьники и их родители поддержали учителя.

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике. На протяжении нескольких недель с момента публикации снимка руководство школы пыталось уволить Татьяну Кувшинникову за непрофессиональное поведение. За педагога, в отличие от коллег, вступились родители ее учеников — она смогла остаться еще на месяц. Однако работать пришлось в тяжелых условиях — после того как ее история стала известна по всей России , на уроки Кувшинниковой в школе №13 в Барнауле все чаще приходили с проверками. «МК-Барнаул» сообщает, что в результате Татьяна Кувшинникова была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Скандал с участием преподавателя русского языка разгорелся в начале февраля, когда один из обеспокоенных родителей прислал фото, сделанное после соревнований по зимнему плаванию в общий чат, а затем переслал сообщение директору школы.

38-летняя учитель, член Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой она сидит на морозе в легком платье выше колена и туфлях на высоких каблуках.

Как рассказала позже Татьяна Кувшинникова изданию kp.ru , ее попытались выставить из учебного заведения из-за того, что подобным образом одеваются «только проститутки» — ее действия назвали «пятном на репутации школы» и добавили: «Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко».

В разговоре с kp.ru Кувшинникова призналась, что специально оделась перед тем, как сделать фото, чтобы ее увлечение не повлияло на ее профессиональную жизнь. «Мы выступали на площади Октября, было массовое обливание водой. После этого мы поехали на озеро Пионерское, — призналась преподаватель. — Специально не стала фотографироваться в купальнике, надела платье. Но в итоге получилось еще хуже — оказывается, так тоже нельзя».

По мнению директора школы Людмилы Кузнецовой, которым она поделилась в разговоре с журналистами, «это ее личная жизнь, но здесь дело не в фотографии. Это было выставлено для детей».

Одна из матерей рассказала представителям СМИ, что в снимке она не увидела ничего предосудительного, и отметила, что с приходом Кувшинниковой в школе «наконец-то появился нормальный преподаватель русского языка». Она сообщила, что инициативная группа родителей сразу же собрала подписи в защиту женщины, после чего у директора не осталось выбора — учительница продолжила проводить занятия уже на следующий день после официального «увольнения». Несмотря на доверие родителей и учеников, директор школы № 13 Людмила Кузнецова пообещала поставить методы преподавания 38-летней пловчихи на свой личный контроль.

Фото в купальнике, даже самые невинные, нередко ставят под угрозу профессиональную карьеру преподавателей. В июне 2018 года скандал из-за снимка, который кто-то счел неприличным для преподавателя, произошел в Омске. Там травле подверглась 26-летняя Виктория Попова , учитель истории одной из школ — защитников нравственности возмутило ее фото в ретро-купальнике, снятое в модельном агентстве, где занималась молодой педагог.

Сама Попова не размещала фотографии в своих аккаунтах — снимки учителя истории оказались выставлены на всеобщее обозрение, поскольку оказались частью рекламной кампании магазина одежды размеров plus size.

В связи с этим ее вызвали к завучу по воспитательной работе и предложили покинуть должность либо по собственному желанию, либо по 33-й статье Трудового кодекса (систематические дисциплинарные нарушения).

Попова рассказала о случившемся «НГС. Омск» и привела отрывок из беседы с руководством: «Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: „А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?“ Извините меня, это же не реклама мужского салона». Девушка предположила, что настоящей причиной для увольнения (ей все же пришлось написать заявление) могли послужить сложные отношения с администрацией школы:

«То у меня волосы не так покрашены, то в джинсах я хожу. А тут человек подловил меня просто на этом, и все».

В мэрии Омска на вопросы о целесообразности подобного решения заявляли, что Попова «нанесла урон имиджу школы» и «высокому званию педагогического работника» распространением в сети «фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта». Тем не менее, благодаря резонансу, который вызвала в обществе эта история, Викторию Попову быстро восстановили в должности. А вот от модельной карьеры она отказалась.