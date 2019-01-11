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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Москва отреагировала на угрозы Лукашенко

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении

Украинского авторитета похитили со стрельбой в Москве

Мужчиной, похищенным у московского ресторана «Базилик», оказался украинец Юрий Василенко, которого в Киеве считают организатором убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Россия высказалась об ультиматуме по крушению MH17

Россию не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

В США раскрыли тайну С-500

Россия боится сорвать все сделки по продаже ЗРК С-400, поэтому придерживает информацию о своей новейшей зенитной ракетной системе С-500 «Прометей».

Россия хочет сбивать гражданские самолеты-нарушители

Министерство обороны России добивается разрешения сбивать гражданские пассажирские самолеты. Ранее военное ведомство подготовило, а сейчас согласовывает в других ведомствах проект постановления правительства.

Ford может закрыть заводы в России

Заводы совместного российско-американского предприятия Ford Sollers могут прекратить работу либо полностью изменить производственное портфолио.

Новые проблемы Роналду: полиция США выписала ордер

10 января полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В России взлетели тарифы ЖКХ

По данным Росстата, увеличение стоимости услуг ЖКХ не превысило инфляцию, которая по итогам года составила 4,3%.

В России появились "девятки" яиц

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных упаковок по десять.

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки — ВТБ и Сбербанк начали повышать ставки по ипотеке.
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В мире , Видео , Денис Вороненков , Мария Захарова , Александр Лукашенко , Криштиану Роналду , Министерство обороны , Банк ВТБ , МИД , Сбербанк России , Госдума , Sollers , Ford , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Москва
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