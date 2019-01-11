Минобороны попросило разрешения сбивать нарушившие границу гражданские самолеты

По данным издания, ранее военное ведомство подготовило, а сейчас согласовывает в других ведомствах проект постановления правительства «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы России в воздушном пространстве России».

Согласно его тексту, Минобороны будет наделено правом сбивать нарушившие границу лайнеры с пассажирами на борту, если их намеренное падение может стать причиной экологической катастрофы, уничтожения стратегических объектов либо еще более массовой гибели людей.

Таким образом, российские военные получат шанс предотвратить совершение террористических актов на угнанных самолетах.

В России уже есть закон, дающий военным право сбивать гражданские лайнеры в российском воздушном пространстве, «О противодействии терроризму», однако действующее правительственное постановление «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы России в воздушном пространстве России» запрещает сбивать те воздушные суда, на борту которых находятся пассажиры.