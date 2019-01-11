Россия высказалась об ультиматуме по крушению малайзийского «Боинга»

По ее словам, три стороны планируют провести переговоры, о которых дипломаты пытаются договориться с мая 2018 года. Встреча пока не состоялась из-за разницы позиций сторон, отметила Захарова.

В то же время она добавила, что переговоры могут пройти в ближайшие месяцы в случае, если Нидерланды и Австралия «откажутся от политических ультиматумов и обвинений и при этом согласятся на по-настоящему предметный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе».

В сентябре 2018 года на брифинге представители Минобороны заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.

В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО Евросоюз . Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.