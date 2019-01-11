Москва отреагировала на угрозы Лукашенко 

Россия не ставит под сомнение курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией. Об этом в пятницу, 11 января, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит «Интерфакс».
Как подчеркнула Захарова, Белоруссия является «надежным союзником и партнером» России.
«Это закреплено, в частности в концепции внешней политики нашей страны», — отметила она.
Представитель МИД также выразила уверенность в том, что в рамках Союзного государства существует много возможностей для повышения эффективности «данного интеграционного формата».
Таким образом Захарова прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия может лишиться единственного союзника на западном направлении, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.