Москва отреагировала на угрозы Лукашенко

Как подчеркнула Захарова, Белоруссия является «надежным союзником и партнером» России.

«Это закреплено, в частности в концепции внешней политики нашей страны», — отметила она.

Представитель МИД также выразила уверенность в том, что в рамках Союзного государства существует много возможностей для повышения эффективности «данного интеграционного формата».