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СМИ сообщили о похищении фигуранта дела об убийстве Вороненкова 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Мужчиной, похищенным у московского ресторана «Базилик», оказался украинец Юрий Василенко, которого в Киеве считают организатором убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «Взгляд».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестные выстрелили в посетителя ресторана «Базилик», а затем усадили его в машину и увезли.
Источник в правоохранительных органах рассказал «Росбалту», что вечером 10 января в «Базилик» вошла группа мужчин, которые приказали Василенко идти с ними. Он пошел, но на улице попытался вырваться и убежать. Началась потасовка со стрельбой, Василенко ранили, положили в багажник и увезли.
Где именно он сейчас находится, неизвестно. По данным СМИ, в арендованной им квартире в ночь на 11 января прошли обыски. Там нашли разное оружие, в том числе снайперские винтовки, и взрывчатку.
В октябре 2016 года Вороненков уехал на Украину вместе с супругой Марией Максаковой. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.
Двадцать третьего марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство якобы заказал Владимир Тюрин, с которым Максакова ранее жила в незарегистрированном браке. По версии украинских правоохранителей, Тюрин вышел на Василенко, «используя свои связи в уголовном мире Украины», а Василенко сформировал остальную часть преступной группы.
Тюрин назвал бредом обвинения в организации убийства. Его адвокат связал это преступление с деятельностью украинских националистов.
Комментарии24
Криминал , Видео , Происшествия , Владимир Тюрин , Юрий Луценко , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , МВД , Росбалт
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