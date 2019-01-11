СМИ сообщили о похищении фигуранта дела об убийстве Вороненкова

Мужчиной, похищенным у московского ресторана «Базилик», оказался украинец Юрий Василенко, которого в Киеве считают организатором убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова . Об этом сообщает «Взгляд».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестные выстрелили в посетителя ресторана «Базилик», а затем усадили его в машину и увезли.

Источник в правоохранительных органах рассказал «Росбалту» , что вечером 10 января в «Базилик» вошла группа мужчин, которые приказали Василенко идти с ними. Он пошел, но на улице попытался вырваться и убежать. Началась потасовка со стрельбой, Василенко ранили, положили в багажник и увезли.

Где именно он сейчас находится, неизвестно. По данным СМИ, в арендованной им квартире в ночь на 11 января прошли обыски. Там нашли разное оружие, в том числе снайперские винтовки, и взрывчатку.

В октябре 2016 года Вороненков уехал на Украину вместе с супругой Марией Максаковой . Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Двадцать третьего марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство якобы заказал Владимир Тюрин , с которым Максакова ранее жила в незарегистрированном браке. По версии украинских правоохранителей, Тюрин вышел на Василенко, «используя свои связи в уголовном мире Украины», а Василенко сформировал остальную часть преступной группы.

Тюрин назвал бредом обвинения в организации убийства. Его адвокат связал это преступление с деятельностью украинских националистов.