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Россиян предложили лишить пенсии и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Лекарства резко подорожают

Потенциальное повышение цен может быть связано с исчерпанием запасов фармацевтической продукции и ростом курса валют.

Депутат предложил лишить россиян пенсии

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Депутат городской думы Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский считает, что пенсию по старости в России необходимо отменить.

Раскрыт формат встречи Путина и Трампа в Париже

Президенты РФ и США встретятся в Париже на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец

После решений синода Вселенского патриархата о возвращении канонического статуса главам двух православных церквей на Украине все православные архиереи страны считаются служителями Вселенского престола.

Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы

Каждый из троих башкирских полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавательницы, арестован. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Air France «не пустили» в небо России

Летевший в Хошимин самолет французской авиакомпании «Эйр Франс» был вынужден вернуться в Париж из-за «запрета» пересекать воздушное пространство России.

Российская сноубордистка подала в суд на клинику

Российская фристайлистка Мария Комиссарова, получившая травму позвоночника на Олимпиаде в Сочи, подала иск в суд Санкт-Петербурга против «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», пишет ТАСС.

МВД объяснило отказ от "Шипов"

Российские власти согласовали проект постановления правительства, которое сделает знак «Шипы» рекомендательным, а не обязательным.

Умер Юрий Варданян

Советский тяжелоатлет-рекордсмен Юрий Варданян умер в США. Об этом «Sputnik Армения» сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи Армении.
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